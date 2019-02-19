Антропологи изучают современные связи с древними акулами Мадагаскара

Слово Мадагаскар вызывает в воображении образы лемуров и баобабов. Но и воды Мадагаскара хранят многие тайны и богаты доисторическими существами.

Акулы и их близкие родственники составляют важную часть прошлых и современных морских экосистем. Зубы этих животных довольно долговечны, поэтому могут быть обычными находками в отложениях.

Кто когда-либо смотрел документальный фильм об акулах, вероятно, знает, у акул есть бесконечная конвейерная лента зубов в челюстях. Эти зубы имеют, казалось бы, безграничный диапазон форм и размеров, даже в челюсти одного животного. Если соединить это с эволюционными временными промежутками, акулы представляют собой одновременно сложные и увлекательные предметы изучения.

Помимо классификации видов, акулы полезны для установления связей между морскими водоемами, а также прошлыми экологическими условиями.

Группа исследователей из Мадагаскара, Саудовской Аравии и Великобритании занялись изучением ископаемых зубов акул из некоторых морских пород, обнаруженных вдоль побережья северо-западного Мадагаскара. Первые образцы были собраны почти 20 лет назад.

Благодаря работе исследователей, была представлена первая опубликованная фауна акул и скатов из пород Мадагаскара эоценового возраста. Точный возраст скал был загадкой, и до сих пор остается неуловимым. Однако типы акул и их общий геологический контекст позволяют предположить, что они жили от середины до конца эоцена, от 45 до 34 миллионов лет.

Каждое исследование окаменелостей дает лучшее представление о прошлом Мадагаскара. Акулы и геологический контекст показывают мелкую морскую среду обитания, которая была довольно теплой и близкой к доисторической береговой линии. Кроме того, окаменелости имеют тесную связь с более чем 100 акулами и скатами, которые плавают сегодня в водах Мадагаскара.