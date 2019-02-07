Ученые создадут карту всего дна океана

По словам ученых, мы больше понимаем топографию других планет, чем свою собственную.

Хотя более 71 процента поверхности Земли покрыто водой, лишь около 18 процентов дна океана было нанесено на карту с помощью эхолотов. А площадь, отсканированная с использованием технологии высокого разрешения, еще меньше — всего 9%.

Глобальная инициатива по картографированию морского дна является частью международных усилий, известных как проект "Морское дно 2030", целью которого является картографирование всего дна океана чуть более чем за десятилетие. Совместный проект был официально запущен в прошлом году и сейчас вступает в свою практическую фазу.

По словам исследователей, большинство неглубоких районов, до глубины 200 метров, уже эффективно нанесены на карту из-за безопасности судоходства.

Но когда вы покидаете прибрежную окраину и отправитесь в глубокую воду, в глубокое море, прямо в центре Индийского океана или Тихого океана, вы действительно можете пропустить целые горы, говорят ученые.

«Морское дно 2030» будет генерировать данные высокого разрешения, обычно связанные с наземным или планетарным картографированием. Проект, по словам ученых, будет сосредоточен на развитии передовых технологий, потому что инструменты картографирования на основе света плохо работают в воде, а также потому, что тип эхолотов, традиционно используемых для отображения дна океана, громоздок.

Кроме того, звук расходится в воде и может дать искаженную информацию, которая нуждается в обработке. Это медленно, дорого и дно не будет отображено должным образом.

«Морское дно-2030» использует подход, основанный на привлечении крупных судоходных, рыболовных и океанских транспортных компаний, а также ученых и граждан.

По мнению исследователей, потенциально каждое судно, выходящее в море, может быть оснащено эхолотом, который мог бы собирать информацию о глубине воды и отправлять ее обратно в центр.

Планируется также разработать новые автономные эхо-зондирующие суда для охвата тех районов океана, куда редко заходят прогулочные суда или обычные суда.

Конечный результат, по словам ученых, повысит безопасность навигации и значительно расширит наше понимание подводной среды.

Одним из секторов, который давно заинтересован в получении дополнительной информации о топографии дна океана, является горнодобывающая промышленность. На сегодняшний день ни одна компания не добилась успеха в создании коммерчески устойчивой добычи на морском дне, но это не уменьшило спекулятивного интереса или энтузиазма.

В конце прошлого года международный орган по морскому дну выдал разрешения 29 контракторам. Одним из основных препятствий для добычи полезных ископаемых на дне океана является давление воды, для этого нужна специально разработанная техника. Средняя глубина океана около 4000 метров. Но ученые считает, что это только вопрос времени.

Он утверждает, что все предложения по подводной добыче должны подвергаться оценке воздействия на окружающую среду, как и многие наземные горнодобывающие предприятия.