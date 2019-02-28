Ученые определяют генные партнерства для регенерации спинного мозга

Исследователи стали на один шаг ближе к разгадке тайны, почему некоторые позвоночные могут регенерировать спинной мозг в то время, как другие, в том числе люди, создают рубцовую ткань после травмы спинного мозга, что приводит к пожизненному повреждению.

Ученые из Морской биологической лаборатории определили партнеров гена в саламандре аксолотля, которые при активации позволяют нейронной трубе и связанным с ней нервным волокнам функционально регенерировать после тяжелого повреждения спинного мозга. Интересно, что эти гены присутствуют и у человека, хотя активируются они по-другому.

Аксолотли являются чемпионами регенерации в том, что они могут регенерировать несколько частей тела. Например, если есть повреждение в спинном мозге, они могут полностью регенерировать его и восстановить как моторный, так и сенсорный контроль.

Предыдущие исследования показали, что как у аксолотлей, так и у людей ген c-Fos регулируется в глиальных клетках нервной системы после травмы спинного мозга.

Исследователи определили, что c-FOS является активированный ген JunB. Эта разница в активации генов прослеживается в действиях микроРНК, которые регулируют экспрессию генов.

Аксолотли имеют гены, специфичные для регенерации. Понимание регенерации спинного мозга аксолотли и, что более интересно, сходство с человеческим процессом может помочь исследователям и в конечном итоге врачам улучшить лечение тяжелых травм спинного мозга человека.

Это имеет огромный потенциал не только при травмах спинного мозга у людей, но и при многих нейродегенеративных заболеваниях.