«Вечно молодой»: Ученые нашли способ омолодить организм на несколько лет

Процесс исследования и его результат был предоставлен на научном собрании Европейской ассоциации кардиологов. Доклад озвучил доктор Аниш Бхува, по совместительству его автор.

Автор исследования сообщил, что в исследовании приняли участие 139 здоровых марафонцев; самому молодому участнику было 21 год, самому старшему 69 лет. При этом все респонденты были «новичками в забегах».

Они приняли участие в Лондонском марафоне 2016 или 2017 года. Предварительно, перед забегом, марафонцы прошли МРТ и УЗИ сердца и сосудов. Кроме этого, их пригласили пройти фитнесс тесты и измеряли давление. Все процедуры специалисты повторили через две недели, после соревнований.

Индекс жесткости аорты был установлен в обоих случаях, именно он определял биологический возраст всего организма каждого участника. Результат исследований поразил ученых, ведь как показали повторные процедуры (уже после марафона), жесткость аорты снизилась. Иными словами, сосуды были моложе на 4 года, чем до начала забега.

Интересно, что у респондентов постарше показатели были лучше, чем у их молодых «спутников». Индекс массы тела и вес сильно при этом не изменились.

Как вывод, специалисты советуют налаживать культуру питания и заниматься спортом.



