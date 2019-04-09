NASA обнародовало план новой высадки США на Луну в 2024 году

Однако, в нём есть один существенный недостаток. До сих пор не подсчитано, в какую сумму это обойдётся.

В то же время, по информации NASA, все технические аспекты предстоящей новой высадки США на Луну уже проработаны. Требуется, чтобы в бюджет была заложена необходимая сумма. В таком случае, это событие, как предусматривает план, может состояться уже в 2024 году.

Для экспедиции потребуется запустить три грузовых корабля и космический аппарат Orion. Согласно обнародованному плану, проведение его пробного полёта на Луну состоится в 2022 году. Если миссия завершится успехом, тогда на поверхность спутника будут доставлены астронавты США.

Этому будет предшествовать создание единого аппарата с возможностями одновременно и носителя, и посадочного модуля, и системы по отстыковке ступеней.

Наиболее вероятно, что его созданием займётся SpaceX. До 2022 года NASA предполагает выбрать двигатель, которым оснастят этот корабль.

Очередной этап плана – это создание особого стыковочного узла. Он, одновременно, будет выступать и как жилой модуль. При такой конструкции корабля, на борту Orion можно будет разместить всё необходимое оборудование.

Однако, нерешённой является финансовая составляющая. Разработчики NASA пока не могут, даже предположительно, назвать, в какую сумму обойдётся налогоплательщикам США реализация их плана.

По мнению Роскосмоса, предстоящая высадка на Луну предполагает проведение экспериментов, потенциально интересных для Пентагона.