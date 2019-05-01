Учёные: Человеческая цивилизация зародилась совсем в другом месте Земли

Видимо, её «колыбелью» были окрестности бассейна Нигера, протекающего в Африке. Этому получены новые доказательства.

Учёные, представляющие международную группу исследователей, полагают, им удалось доказать, что человеческая цивилизация зародилась в совершенно ином месте Земли. В основе теории лежит анализ ДНК растений ямса в их диких и культурных формах.

Благодаря этому, и было доказано, что зарождение растениеводства произошло именно в этом регионе Земли. Генетики занялись секвенированием геномов. Они установили нуклеотидную последовательность, которая имеется у 167 сортов ямса. Часть из них произрастает в саваннах, а часть – в лесах.

В результате было произведено разделение лесных разновидностей ямса на две группы. Одну из них назвали камерунской, а другую – западноафриканской.

Учёные уверены, что именно западноафриканская форма, которая растёт, по большей части, в бассейне Нигера, и использовалась в дальнейшем для гибридизации.

Предположительно, ранними земледельцами предпочтение отдавалось растениям, которые имели крепкие корни. Таким образом, они могли увереннее достигать влаги, содержащейся в почве.

Затем древние жители занимались искусственным отбором клубней. Предпочтение отдавалось тем, которые имели правильную форму и меньшую волокнистость.

В итоге, лесные растения смогли полностью адаптироваться к новым условиям своего обитания. То есть, к открытым полям.

Также учёные учли, что около шести тысяч лет тому назад в бассейне Нигера было множество озёр. Соответственно, этот регион был более влажным и благоприятным для растениеводства.

А вот на севере той порой началось опустынивание.

В то же время никто из специалистов не оспаривает, что одомашнивание ямса проводилось независимо в трёх частях света. Это Африка, Азия и Америка.