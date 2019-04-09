Учёные раскрыли тайну шаманов Южной Америки

Южноамериканские шаманы около тысячи лет назад были готовы выйти на связь с духами в любой момент: они всегда имели при себе набор из психотропов и необходимых для изготовления галлюциногенов инструментов. В Боливии учёные обнаружили подобный комплект в необычной археологической находке.

Международная группа археологов обнаружила прекрасно сохранившуюся древнюю сумку из лисьей кожи, внутри которой оказались следы галлюциногенных растений. Исследования проводились в пещерном комплексе Куэва-дель-Чилено. Учёные провели анализ внутреннего содержимого сумки и её поверхностей. Данные показали, что в сумке находились несколько видов растений, которые содержали галлюциногенные соединения. Эти ингридиенты древние боливийские жрецы использовали в приготовления «аяхуаски» — напитка, который позволял общаться с духами предков. Чтобы добыть необходимые растения, шаманам приходилось совершать непростые путешествия в глубины Анд.

Напомним, в Боливии и Перу до сих пор живут традиции шаманизма. Шаман в своей практике пользуется галлюциногенами для диагностики болезней и контактов с параллельными мирами, которые служат пристанищем предков. А в каждом природном регионе этих стран имеются свои магические растения.