Близится пора летнего загара и многие, стремясь уберечь свою кожу, прибегают к помощи этого косметического средства. Стоит призадуматься, стоит ли делать это.

К такому выводу пришли учёные США. Солнцезащитный крем представляет потенциальную опасность. Вещества, которые в нём содержатся, имеют свойства впитываться и не выводиться. Некоторые из них приносят вред организму.

В основном, это активные компоненты, которые содержит солнцезащитный крем. В ходе исследований эксперты уделили внимание четырём, самым распространённым в США кремам. Эксперимент проводился с участием нескольких десятков человек.

Они неоднократно сдавали анализы своей крови. В результате было установлено, что после четырёх дней подряд пользования такими кремами, их, впитавшееся в организм, количество достигло значительного размера.

Одно из веществ, называемое оксибезоном способно причинить вред гормональным структурам людей. Оно было обнаружено не только в моче и крови тех, кто применял солнцезащитный крем. Его содержало также грудное молоко и околоплодные воды.

Степень опасности этого вещества для человека и его потомства учёные США пока не выяснили. В то же время, это представляет определённые риски.

В настоящее время, дерматологи пока не призывают к полному отказу от пользования солнцезащитными средствами, полагая, что солнечные лучи по своему воздействию на человеческий организм могут оказаться более опасными.

Все точки над «и» будут поставлены после дополнительных исследований. Ряд экспертов полагают, что риски возникновения рака кожи от солнечных лучей, как минимум, преувеличены.