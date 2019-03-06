Ученые доказали, что эффект плацебо эффективен даже без таблеток

Плацебо – это вещество без явных лечебных свойств, его используют для имитации лекарственного препарата. Ученые доказали, что эффект плацебо способен вылечить человека, ведь если пациент верит в эффективность лекарства или процедуры, его самочувствие и впрямь может значительно улучшится.

За исследование взялась группа ученых из Стэнфорда (одного из самых престижных в США). Эксперимент проходил следующим образом: участников распределили на две группы, далее им провели анализ на ген CREB1, который является показателем физической выносливости.

Вторая часть эксперимента проходила таким образом: всех участников вновь собрали ,и снова перераспределили на две группы (предварительно не сообщая им результаты перового исследования). Затем респондентам сказали, что одни обладают высокой выносливостью, а другим, что они вряд ли подымут что-то весомое.

В качестве «доказательства» участникам предложили бег на беговой дорожке. И на этом этапе ученые заметили: добровольцы, которым было сообщено, что они обладают высокой выносливостью бежали лучше, чем до начала экспериментов, в независимости от реальной генетики, которую определили в первом опыте.

Таким образом, было доказано, что эффект плацебо эффективен даже без таблеток.

Ученый Тед Каптучук из университета Гарварда, выразил своё мнение относительно «этого метода». Он уверен, что на выздоровление больных влияет - не только настрой и вера в лекарство, но и «поддержка и понимание», а эффект плацебо – дополняет их влияние.



