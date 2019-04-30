«Врите на здоровье»: Тест на детекторе лжи обмануть достаточно легко – Учёные

При этом, чтобы «обойти» полиграф, не требуется быть опытным преступником. Однако, некоторые специальные техники знать необходимо.

К такому выводу пришли английские учёные, работающие в Университете Плимута. Согласно их утверждениям, тест на детекторе лжи обмануть достаточно легко.

В научной работе группы этих экспертов говорится, что на детекторе лжи в его основе лежит простое предположение. Оно заключается в том, что у пытающихся соврать людей отмечается проявление повышенной активности в некоторых отделах головного мозга.

Как показали последние исследования, всё является более сложным. Полиграф можно легко обмануть даже в случайном порядке. Вероятность намного повышается, если располагать знаниями, как применить особые ментальные техники.

Нужно чётко понимать, что никакому, даже самому современному оборудованию, на сегодняшний день не под силу проникнуть в глубины тайн человеческого сознания.

Опыт был проведён на добровольцах. Тем предлагалось утаить от полиграфа определённые цифры. Для этого применялись две методики.

Первая заключалась в том, чтобы связать значимые воспоминания с данными, которые хочется утаить. Вторая – концентрация лишь на поверхностных характеристиках утаиваемого объекта.

Например, нужно сосредоточиться не на цифрах, написанных на бумаге, а на её шероховатости. Это понижает достоверность выводов детектора лжи сразу на несколько десятков процентов.

Таким образом, в очередной раз подтверждено, что на каждое эффективное действие существует не менее эффективное противодействие. Вопрос заключается лишь в мастерстве и навыках сторон.