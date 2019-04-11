Учёные: Осы вполне способны мыслить логически

Ранее считалось, что они более примитивные сородичи пчёл. Последние исследования показали, что они располагают более продвинутыми умственными способностями.

Учёные, работающие в Университете Мичигана, в ходе последних исследований доказали, что осы вполне способны мыслить логически. В частности они хорошо запоминают и распознают обличья своих собратьев по улью. Они никогда не путают их с незнакомыми осами или предметами.

Ещё совсем недавно считалось, что эта особенность относится к эксклюзивной особенности человека или высших форм приматов.

Сейчас учёные провели другой эксперимент. Безопасный путь, по которым ползали осы, маркировался цветными метками, которые были им хорошо видны.

Другие цвета использовались для путей, на которых ос могла подстерегать опасность. В качестве таковой использовался слабый удар тока.

При этом, цвета опасного и безопасного маршрутов иногда менялись. Их изменение не было случайным и подчинялось элементарной логической закономерности.

Оказалось, что осы способны её раскрыть и продолжить продвижение по безопасным маршрутам. Таким образом, эти насекомые продемонстрировали даже более высокий уровень по этому параметру, чем у пчёл.

Учёные считают, что эта особенность ос развилась потому, что в их ульях, в отличие от пчёл, существует не одна, а несколько «королев».

У каждой из них собственная свита и иерархия со сложной системой доминирования. Это никогда не стало бы возможным, если бы осы не могли различать своих сородичей визуально и делать их этого выводы.

А вывод из этого американские учёные сделали совсем интересный. Не исключено, что и наши предки получили возможность абстрактно мыслить не вследствие того, что их мозг увеличился, а потому, что они стали жить в сложно устроенных группах.