Учёные: Увеличивать половой орган бесполезно и опасно

Такой вывод последовал после обследования тысячи мужчин, прошедших эту операцию. Как оказалось, и при хирургическом, и при нехирургическом вмешательстве никакого существенного эффекта не последовало.

К такому выводу пришли американские учёные, работающие в Медицинском Центре при Университете Техаса, находящемся в Хьюстоне. Согласно их заключению, увеличивать мужской половой орган не только бесполезно, но ещё и опасно.

Нехирургическим лечением, при котором применялись специальные расширители, в некоторых случаях удавалось добиться положительного результата. Однако, детородный орган увеличивался не более, чем на два сантиметра. И то, в очень редких случаях.

А такие методы, как пользование для этого вакуумными устройствами, вообще не показали ни малейшей эффективности. Процедуры, при которых использовались специальные инъекции, могли увеличить ширину члена, но при этом значительно повышались риски всевозможных осложнений.

Хирургические вмешательства были более эффективны, и ряд пациентов сообщили, что после их половой член значительно увеличился. Однако и это, зачастую сопровождалось осложнениями после проведённых операций.

Учёные считают, что существующие в настоящее время методы по увеличению размера пениса являются неэффективными и опасными. Часто они влекут за собой появление серьёзных осложнений.

Тем более, что их безопасность до настоящего времени не подтверждена ни одним серьёзным исследованием.

Так что, мужчинам, задумавшим примерить на себя «славу Казановы», следует крепко задуматься. Тем более, что целый ряд историков утверждает, что размер его члена был не более среднего. Всё остальное доделывала его «репутация», или нежелание женщин признать, что за немалые деньги (да-да, именно так) они не получили предполагаемого и анонсированного удовольствия.