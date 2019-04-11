Преждевременное старение имеет в своей основе главную причину – Учёные

Эта проблема заботит не только всех женщин. Большинству мужчин она тоже не чужда.

Учёные, работающие в Университете Мичигана, доказали, что преждевременное старение имеет в своей основе главную причину. Это необходимость напряжённого труда или очень интенсивной учёбы.

Именно это ведёт к тому, что теломеры начинают сокращаться в «авральном» режиме, вызывая быстрое старение организма. Получается, что лентяи сохраняют свой внешний вид в «порядке» намного дольше.

Исследователи констатировали. Именно занятие регулярной и продолжительной трудовой деятельностью, провоцирует то, что старение организма происходит быстрее. Эксперты отметили, эта закономерность присуща представителям самых разнообразных профессий. Объединяющим фактором было то, что все они находились в частых стрессах из-за переработки.

Американские учёные пришли к этому выводу после того, как провели эксперимент, в котором участвовали 250 студентов из интернатуры медиков.

У них были измерены теломеры до того, как они начали учиться, и после того, как получили диплом. У тех участников, кто напряжённо учился и пытался при этом ещё и подрабатывать, ускорение процесса укорочения теломеров было шестикратным.

Теломеры являются концевыми участками хромосом. Учёные уже давно знают, что именно они служат биомаркерами продолжительности жизни человека. Чем интенсивнее они укорачиваются, тем быстрее происходит старение организма человека.

Сейчас исследователи предполагают приступить к выяснению того, как на состояние теломеров могут повлиять другие периоды жизни человека, связанные с периодом, когда приходится увеличивать физические и умственные ресурсы.

В частности, это военная служба, беременность и первые месяцы, посвящённые воспитанию детей.

В Сетях уже отметили, американцы, как всегда, «удивили». Всё это знали ещё в СССР. Поэтому женщины там выходили на пенсию раньше мужчин. Многодетным предоставлялись, помимо того, многочисленные льготы. Не были забыты и трудившиеся во вредных и тяжёлых условиях.

Военные также имели очень льготный срок выхода на пенсию. Были, конечно, среди них и «халявщики» по службе, но к большинству из них Родина предъявляла очень жёсткие и суровые требования. Так что, всё было заслуженно.

Проблема в том, что когда теломера становится предельно короткой, связанная с ней клетка прекращает процесс своего деления.

Именно это и начинает процесс старения, который становится уже необратимым.