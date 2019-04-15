Врачи Великобритании рассказали об опасности солнца для кожи

Врачи Великобритании рассказали, какой вред может нанести солнечный свет коже человека. Под влиянием лучей света наблюдается ряд повреждений на клеточном уровне, вследствие чего происходит старение кожи человека.

Как заявляют специалисты из Великобритании, УФ лучи способны убивать клетки коллагена, что приводит к начальным стадиям кожных заболеваний. Разрушение коллагена ведет к раннему старению кожи, что влечет появление морщин.

Солнечный свет снижает эластичность и вызывает сухость кожного покрова. Также при чрезмерном использовании ультрафиолета, человек подвергает себя солнечным ожогам, что может стать началом появления пигментных пятен или еще хуже, развития рака кожи.

Но щадящее использование солнца, дает в целом хороший эффект. Под влиянием солнечных лучей организм получает витамин D, необходимый для расщепления кальция. Кроме этого, производится серотонин − гормон, который создает чувство счастья и эйфории и меланин − пигмента, который предохраняет кожу от ультрафиолетового воздействия.

Британские ученые рекомендуют перед выходом под знойное солнце, первым делом побеспокоиться о защите кожи от губительных лучей. Это могут быть как специальные крема, так и различные природные масла, в состав которых входят восстанавливающие компоненты для кожи.