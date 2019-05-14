В Петербурге разработали дрон с возможностями электрошокера и ослепляющего лазера

В особенности полезным он будет для российских силовиков. Те получат совершенно новые возможности.

Особенно он будет полезен при борьбе не только с обычными преступниками, но, даже, с террористами. В Петербурге разработали новейший дрон с уникальными возможностями ослепляющего лазера и электрошокера.

Когда он поступит на вооружение, обезвреживание преступника может быть осуществлено не только через оконную форточку, но и в том случае, когда он находится в укрытии.

Дрон имеет вес чуть больше килограмма. Он может нести электрошокер дистанционного действия. Помимо того, на этом беспилотнике может крепиться ослепляющее устройство с лазерным или светодиодным действием.

Его применение вызовет у правонарушителя быструю потерю зрения, при которой он полностью потеряет возможность ориентации в пространстве. При этом, такое оружие является полностью гуманитарным. Вредные последствия для здоровья это не вызовет.

Правоохранители «заломают», а потом моргай и нормально проморгаешься, после того как повяжут.

Также новый российский БПЛА несёт на себе камеру. С помощью неё оператор может не только вести видеофиксацию, но и оценивать, как на местности складывается обстановка.

Помимо того на этом новейшем дроне производства РФ возможна установка тепловизора, сирены и громкоговорителя.

Его можно использовать, как в городских условиях, так и на местности, которая гориста или открыта.

Предположительный спектр использования – это контроль зон, которые запрещены для свободного посещения.

Новинка будет представлена в мае на Научно-техническом форуме. А уже в июне её предполагают продемонстрировать при проведении «Армии-2019».

Насколько этот дрон станет эффективным и жизнеспособным, покажет лишь время. Однако, уже сейчас его заявленные параметры превышают те, которыми обладают зарубежные аналоги.

К слову, Путин при поездке в Астраханскую область также хочет ознакомиться не только с «Кинжалами». Президента интересуют и новейшие разработки по части беспилотников. За ними также есть будущее. Россия должна их иметь. И лучше – лучшие. И свои.