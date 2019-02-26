100-летняя тайна египетского пустынного стекла разгадана – Учёные

Над её разгадкой исследователи бились более века. Оказалось, что оно было создано после того, как в пустыне упал метеорит. Ранее считалось, что причиной его появления был произошедший в атмосферном воздухе взрыв.

Как бы то ни было, но, похоже, что 100-летняя тайна египетского пустынного стекла разгадана. Век назад в египетской пустыне обнаружили непонятное стекло, образовавшееся почти 30 млн лет назад. Площадь его распространения – несколько тысяч квадратных километров.

Это стекло является почти чистым кремнезёмом, канареечно-жёлтого цвета. Уже в древности оно использовалось для того, чтобы изготавливать скарабея. Известно, что брошь именно из такого материала носил на своей груди такой известный правитель, как Тутанхамон.

Следовательно, ещё в те времена, он являлся для людей чем то божественным и особо ценным. Правители древнего Египта предпочитали его многим другим драгоценностям.

Учёные установили, что в основе пустынного стекла находятся цирконы. Именно они, при проведении дополнительных исследований «представили доказательства» того, что в древнем стекле присутствует минерал высокого давления. Он может образовываться лишь при падении метеоритов на Землю.

Таким образом, это исследование предоставило новые аргументы сторонникам этой теории. Множество учёных полагают, что причиной появления пустынного стекла стал воздушный взрыв, который произошёл, когда астероид взорвался в атмосфере Земли и отложил в ней свою энергию.

Их оппоненты утверждают, что создание ударных волн, формирующих минералы высокого давления, происходит лишь вследствие метеоритных ударов непосредственно по поверхности.

Также интересным в этом свете является такой факт. В России в 2013 году произошёл значительный атмосферный взрыв после вхождения астероида. Материальный ущерб от этого был весьма существенным. А вот расплавления поверхностных материалов зафиксировано не было.

Почему Тутанхамон счёл эти «космические стёкла» божественным предзнаименованием, сейчас уже точно не установить. Однако, в противном случае, он не носил бы их в качестве подтверждения своего царственного титула.

Видимо, это стекло будет всё более повышаться в своей ценности. В обозримом будущем новых метеоритных ударов непосредственно по поверхности Земли не предполагается. Тем более, в зоне египетской пустыни.

Все расчёты учёных показывают, что самые опасные для нашей планеты космические странники могут обрушиться на США.