«Жизнь на Венере вполне может быть»: Учёные РФ зафиксировали на её поверхности странные перемещения

Российские специалисты зафиксировали на этой планете очень странное явление. По их мнению, там некто загадочный занимается «короткими перебежками».

Громкое заявление было сделано группой учёных РФ. По их утверждению, жизнь на Венере вполне может быть. Поводом для этого стала фиксация на её поверхности странных перемещений.

К такому выводу они пришли после того, как сделали ревизию результатов, полученных ещё советскими спутниками в период 1975-1982 годы. Это дало повод сделать осторожное предположение о существовании на Венере гипотетических признаков жизни.

В течение указанного периода советские аппараты от «Венеры-9» до «Венеры-14» совершили на эту «утреннюю звезду» шесть мягких посадок. Зонды делали сначала чёрно-белые, а, затем, и цветные снимки с её поверхности. Они до настоящего времени остаются в своём роде единственными.

Качество кадров, естественно, соответствовало возможностям того времени. Сейчас российские учёные решили над ними «поколдовать», применив новейшие технологии. После того, что в результате этого вышло, учёные, по их признанию, «вовсю зачесали затылки».

В итоге более тщательного анализа 41 снимка было обнаружено почти 20 объектов, которые вполне могут быть отождествлены с какими то формами жизни.

Всё дело в том, что у живых организмов, в большинстве своём, имеется естественная симметрия. У горных пород такой фактор почти отсутствует.

На одном из снимков видно, как между плитами появляется странное образование, имеющее симметричную форму и покрытое пятнами, которые расположены очень организованно. После того, как были сопоставлены несколько снимков, получилось, что это нечто двигалось, приблизительно со скоростью 1 мм в секунду.

Также было найдено и то, что напоминало скорпиона с размером в 15 сантиметров. При этом, сначала советские камеры его нормально фиксировали, а потом он решил скрыться из зоны их видимости.

Помимо того, российские учёные разглядели на Венере и нечто, напоминающее земную флору. «Растения» были замечены в трёх разных местах этой планеты.

На них были не только стебли и ярусы листьев. Были отмечены даже лепестки. А на одном из этих объектов – и пестик. При этом, они, как бы, покачивались на ветру.

При этом, если для движения растений силы ветра, который может быть на Венере, вполне достаточно, то для того, чтобы перемещались другие обнаруженные объекты, явно нет.

Сейчас учёные задались вопросом, что может представлять из себя эта гипотетическая жизнь, которая, возможно, существует на Венере.

Судя по всему, в основе её лежат совершенно другие физико-химические факторы, в сравнении с земными.

Возможно, эта жизнь «азотная». Это следует из того, каков состав атмосферы на этой планете.

Российские учёные надеются получить подтверждение своей догадке после очередной миссии на эту планету. Однако, «Венера-Д», которую предполагалось запустить ещё в 2016 году, теперь сможет отправиться в путь не ранее 2030-го.