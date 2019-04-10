С использованием новой технологии можно будет вполне избежать такой процедуры, как биопсия. При этом, анализ будет не менее качественный.

Раковые клетки в крови станет распознавать микрочип: Его разработали учёные США, работающие в Университете Джорджии. Детектирование развития опухоли теперь можно будет производить на самых ранних его этапах.

Новый аппарат продемонстрировал максимальную эффективность по захвату из кровотока пациента циркулирующих там опухолевых клеток.

Их выделяет первичный опухолевый очаг, и они «направляются в лимфатическую или сосудистую человеческую систему. Именно они – та причина, по которой появляются метастазы, вторичные паталогические очаги.

Раннее обнаружение проблемы способствует тому, чтобы лечение стало своевременным и более эффективным. Современные методы диагностики не позволяют с достаточной степенью точности выявить возникновение онкологической проблемы на её ранней стадии.

Похоже, что учёные США смогли справиться с этой проблемой. В основе метода лежит контраст намагниченных клеток в феррофлюидах, являющихся биосовместимыми.

Новый чип способен на первом этапе действия удалять из крови мусор, превышающий 0,05 мм. Второй этап заключается в соединении лейкоцитов с магнитными шариками. На третьем помеченные лейкоциты разделяются с циркулирующими опухолевыми клетками (ЦОК).

Пропускание крови осуществляется через каналы, диаметр которых меньше, чем у человеческого волоса. Новая технология позволяет выделять до 99% всех опухолевых клеток, которые циркулируют во взятом образце.

Новый метод позволяет обнаружить не только различные подтипы ЦОК. От этого зависят назначения лечащего врача.

Учёные США создали прибор, который может предоставлять информацию, как прогрессирует заболевание. Также он «подсказывает» возможности предстоящего рецидива.

Сейчас специалисты сосредоточились на том, чтобы их новое устройство стало более удобным при широком клиническом применении.

Безусловно, эта новинка, если она станет доступной, будет очень востребованной. Диагностика опасного недуга будет возможна лишь после одного забора крови. Кроме того, медики получат точную информацию, где располагается очаг развивающейся опухоли.

До настоящего времени отделение ЦОК от остальных клеток являлось очень большой проблемой. Поэтому данные первичной диагностики не всегда приносили достоверные результаты.