Ученые: Высокая физическая активность после 40 лет несет вред суставам

Самые серьезные последствия появляются у тех, кто увлекается уличным бегом.

После проведенного исследования ученые из США пришли к выводу, что высокая физическая активность после 40 лет несет вред суставам. Также у таких людей часто наблюдается остеоартроз, когда разрушается хрящевая ткань. В исследовании участвовало 100 мужчин и 136 женщин, возраст которых составил 45-55 лет. Перед началом у всех добровольцев не было жалоб на проблемы с суставами, а также они не страдали от лишнего веса. В результате проверки всех людей разделили на три группы по их уровню физической нагрузки. Помимо этого, все участники прошли некоторые анализы, среди которых было МРТ суставов коленей и хрящей.

Результаты исследования показали, что люди из группы с высоким уровней физической нагрузки имели само больше проблем с коленными суставами. В дальнейшем такие проблемы могут привести к артриту или остеоартрозу. Ученые рекомендуют после 40 лет заменить активные нагрузки плаваньем или ездой на велосипеде. Такие занятия позволят избежать проблем с суставами или остановить уже имеющиеся повреждения.