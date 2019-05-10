Эксперты: Сыр благотворно влияет на уровень сахара в крови

Давно известно, что сыр это – полезный молочный продукт. Выяснилось, что он ещё и способен поддерживать допустимый уровень сахара в крови. Об этом сообщает портал 7mednews.ru.

Специалисты провели эксперимент. Проходил он следующим образом: подопытных мышей разделили на три группы. Для каждой группы был предусмотрен свой рацион питания. Таким образом, первая группа питалась исключительно салом, вторая – сыром с обычной жирностью, а третья – сыром с низкой жирностью. Эксперимент длился восемь недель.

Результат исследований был такой: у мышей, в рационе которых был сыр, была обнаружена повышенная чувствительность к инсулину, кроме этого, «сыроеды» успешно регулировали уровень сахара в крови. Таким образом, было установлено, что польза сыра не зависит от его жирности. Чудотворные свойства этого молочного продукта зависят от содержания кальция и белка в нём.

Интересно, что у «салоедов» (участников перовой группы) значительно понизился уровень фосфолипидов - сложных липидов, задача которых – переправлять жиры и холестерин; также низкий уровень фосфолипидов вызывает диабет.

Ученые советуют, потреблять сыр людям с низким артериальным давлением, а некоторые эксперты утверждают, что употребление молочного продукта способствует предотвращению рака печени.



