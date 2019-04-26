Канадские диетологи открыли новые полезные свойства сыра

Сыр может помочь диабетикам контролировать уровень сахара в крови. Канадские учёные обнаружили в сырах с различным процентом жирности свойства, которые отвечают за нормализацию уровня сахара.

Как утверждают сотрудники Альбертовского университета, сыр понижает сопротивляемость организма к инсулину. Опыты проводили на белых мышах. Грызунов разделили на группы. Одна два месяца питалась салом, другая – сыром с низким содержанием жира и третья ела обычный сыр. Эксперимент продемонстрировал, что грызуны, которые ели на протяжении восьми недель сыры, приобрели устойчивость к инсулину. Учёные отмечают, что пользу сыра подтверждает не процент его жирности, а высокое содержание в нём кальция и белков. Исследование провели на основе данных статистики, которая свидетельствует о том, что любители сыра нечасто болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа.

Сыр великолепно насыщает организм белками и аминокислотами, полезными бактериями, микроэлементами и витаминами. Всего 70 г этого продукта возмещает суточную потребность организма в кальции и фосфоре. Сыр содержит особые аминокислоты, которые вырабатывают в организме серотонин или «гормон радости». Медики особенно рекомендуют людям, переживающим стресс или жалующимся на бессонницу, вечером съедать несколько небольших кусочков сыра, запив его кефиром или йогуртом.