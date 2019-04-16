Учёные в смоле бересты вычислили ДНК скандинавов ледникового периода

Генетики смогли доказать, что те, кто в то время населяли западное побережье Швеции, имели родство с жителями иных районов нынешней Европы в ту эпоху. Помогла в этом смола.

Учёные именно в смоле бересты вычислили ДНК скандинавов, населявших ту территорию во время ледникового периода. Это стало возможным вследствие того, что именно эта субстанция тогда заменяла для охотников – собирателей нынешнюю жевательную резинку.

Шведские учёные занялись проведением научного исследования, целью которого было выделение ДНК жителей Скандинавского полуострова, обитавших на нём 10 тысяч лет тому назад.

Выделение уникальных образцов ДНК древних жителей было осуществлено из клейкой субстанции. В её состав входили древесная смола и береста. Особенно популярным этот продукт был у древних шведов, населявших западное побережье Швеции в местности Хусеби-Клев. Он применялся в качестве нынешней жевательной резинки. Помимо того, при раннем мезолите этот состав мог использоваться и в качестве клея, с помощью которого изготавливались разнообразные орудия.

Проблема выделения ДНК, с которой столкнулись шведские учёные в этой местности, была связана с тем, что у таких древних костных останков не сохранился генетический материал.

Эту проблему специалистам удалось решить после того, как ими были обнаружены окаменелые остатки древней «жвачки». Это открыло доступ к информации, которую множество учёных уже сочли уникальной.

Генетики, фактически, доказали, что население западного побережья Швеции, проживавшее там в ледниковый период, находилось в тесном родстве с обитателями других регионов, где сейчас располагаются иные европейские страны.

В то же время, при своих исследованиях шведские учёные и археологи пришли к совершенно неожиданному выводу. Как оказалось, древние шведы занимались изготовлением своих каменных орудий труда по технологии, которая пришла с территории, где ныне располагается Россия.

Ледниковым периодом продолжают заниматься и учёные РФ. Ими в вечной мерзлоте в одном из кратеров Восточной Сибири был обнаружен уникальный доисторический жеребёнок.

Он характеризуется тем, что внутри него вечная мерзлота хорошо сохранила не только мочу в мочевом пузыре, а, даже, кровь.

Такого ранее никогда не было. Теперь это даст новые возможности российским учёным для их дальнейших исследований.

В то же время, найденные эритроциты крови не содержат ядер. Поэтому, из них невозможно выделение ДНК. В принципе, можно попытаться выделить их из хорошо сохранившихся мышечных клеток доисторического жеребёнка. Однако, и в этом случае, его клонирование является очень большой проблемой.

ДНК начинает резко деградировать после того, как наступит смерть животного. Даже вечная мерзлота не способна обеспечить её качественную сохранность.