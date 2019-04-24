Ученые: Луна оказалась «живым» космическим объектом

Уже большое количество времени бытует мнение, что на Луне отсутствуют любые вулканические процессы. Она считается остывшим спутником Земли без проявления тектонических процессов, на которой практически отсутствует атмосфера. Но эксперименты показали все по-другому. Специалисты отметили необычные проявления, которые происходят внутри Луны.

Первое упоминание того, что спутник живой, были обнародованы десятки лет назад, еще когда использовали программу «Аполлон» были подтверждены колебания на спутнике. Все сильные землетрясения возникли в результате вспарывания крупных разломов, выходящих на поверхность, что и повлекло толчки. Новые сведения показали, что на Луне есть действующая активность вулканов.

Основываясь на недавних расчётах учёных, центральная часть Луны состоит главным образом из смеси раскалённых металлов. Из-за неимения водных ресурсов колебания лунной поверхности продолжаются большое количество времени, они могут длиться до двух часов. Так что Луна является активным астрономическим объектом.

Но это может создать большие проблемы при заселении лунной поверхности людьми. Человечество планирует построить земельные участки, различные лаборатории, торговые и развлекательные центры. При выполнении своих планов, возникнет глобальная трудность из-за сейсмических волн Луны, ведь никто не подозревал, что колебания возможны. Теперь ученые столкнутся с трудностью в поиске надежного места, а также ликвидацию данного вопроса, что увеличит растраты и время в разы.