Ученые назвали продукты снижающие риск смерти от рака груди

Американские специалисты получили сведения и рассказали, что сократить угрозу смерти от рака груди возможно, для этого понадобится изменить свой привычный рацион на новый лад.

Полученные специалистами результаты эксперимента, в котором поучаствовало около 10 тысяч женщин пожилого возраста, не имеющие рак груди. Оказалось, что женщины, в рацион которых входили продукты с минимальным количеством жира и дополнительным количеством зерновых, фруктов и овощей, даже через 10 лет после завершения эксперимента вероятность кончины от этого заболевания уменьшается в десятки раз.

Чтобы сделать такие выводы, ученые еще в 90-х годах распределили всех присутствующих в эксперименте на две группы. Первая группа не изменяла свой обычный прием пищи, а вторая уменьшила употребление жиров до минимума и стала дополнять диету фруктами, овощами и клетчаткой.

Даже по прошествии 9 лет такого образа жизни, все участницы исследования одинаково часто встречались с проявлением рака молочной железы. Однако, женщины второй группы, у кого было данное заболевание, опасность смерти от рака груди сократился на 22% ниже, нежели у группы женщин, которые ели обычную для себя пищу.

И чем регулярней женщины придерживались диеты, тем в больше уменьшалась возможность заболевание в дальнейшем.

Для того чтобы углубить свои знания для поиска точных причин появления опухоли, американские ученые готовы изучать все полученные данные, чтобы докопаться до истины.