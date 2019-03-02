Российские учёные поняли причину выброса в Арктике метана в атмосферу

Специалисты РФ смогли открыть ранее бывший неизвестным механизм того, как влияет перенос солей разлагающихся огромных запасов гидратов арктического шельфа на выбросы метана.

Метан считается одним из тех основных парниковых газов, которые влияют на глобальные климатические изменения на Земле. Российские учёные утверждают, что они поняли основную причину выброса в Арктике метана в атмосферу.

Этому предшествовали долговременные наблюдения, осуществлявшиеся в Арктике. В результате их, российские специалисты смогли установить, что именно Восточно-Сибирским арктическим шельфом осуществляются одни из крупнейших и наиболее активных выбросов метана в атмосферу.

Это оказывает влияние не только на продолжение глобального потепления и нарушение баланса цикла углерода, установившегося на планете.

Помимо того, это вызывает аварийные ситуации, затрудняющие проведение хозяйственной деятельности в Арктике. В то же время сейчас она – это самый многообещающий регион по вопросу добычи углеродов.

По этой причине РАН в лице своего президента Александра Сергеева обозначила проблему по изучению причин выбросов метана в Арктике в качестве наиболее приоритетной.

Российские учёные пришли к следующему выводу. Одна из причин, по которой в Восточно-Сибирском шельфе происходят массированные выбросы метана из донных осадков, является дестабилизация газовых гидратов.

Они залегают в подводной мерзлоте. Когда происходит их взаимодействие с солёной морской водой, то начинается миграция гидратов в толщу той мерзлоты, которая оттаивает.

Таким образом, большая часть попадающего в атмосферу метана возникает, когда разлагаются газовые гидраты. Это кристаллические соединения, которые образуются из воды и газа при условии высокого давления и низких температур.

Образование газовых гидратов в Арктике произошло много тысяч лет назад. Сейчас их стабильное существование начало нарушаться. При определённых природных условиях они могут начать разложение на воду и газ.

Российские учёные провели ряд экспериментов, которые убедительно подтвердили, что, даже в условиях вечной мерзлоты, газогидраты при взаимодействии с солями могут потерять свою стабильность и начать активное разложение. Следствием этого и является масштабное выделение метана.

А причина – активная миграция океанических солей в мёрзлые гидратосодержащие породы, что активизирует их разложение.

Таким образом, комплексные геофизические и биохимические исследования в акватории Восточно-Сибирского шельфа помогли понять причину, по которой происходит восходящее движение в Арктике метанового фронта.

Видимо, теперь следует приступить к следующему исследованию, чтобы понять, как с этим можно бороться.

Глубокое исследование Арктики и освоение её ресурсов – это один из самых перспективных путей дальнейшего развития России. Излишнее наличие в этом регионе метана явно не будет помощником.