Американские ученые выяснили, как слепые представляют себе внешность животных

Незрячие от рождения люди, проживающие в городских условиях, неплохо разбираются в том, как выглядят дикие и даже экзотические животные.

К такому удивительному выводу пришли исследователи из балтиморского Университета Джонса Хопкинса.

Лингвистическая коммуникация заменяет слепым все знания, получаемые прочими на основании личного визуального опыта.

Так, они с детства знают, что фламинго розовые, а у жирафа длинная шея.

Ученые собрали две группы респондентов: 20 слепых и 20 зрячих участников, и попросили их выполнить ряд заданий. Разделить на категории разнообразных животных и объяснить чем они отличаются друг от друга. В частности, расположить представителей фауны по размеру от крупного к мелкому, от приземленно к высокому. Сгруппировать их в зависимости от текстуры кожи. Расставить по цветам. Ответить, есть ли у бегемота перья, мех, кожа или чешуя.

Результаты обеих тестовых групп оказались близкими. Опрошенные были единогласны, что ленивцы текстурой схожи с гризли, а дельфины по форме близки к акулам. 15 из 20 слепых и 19 из 20 зрячих участников ответили, что носороги меньше слонов.

Расхождение возникло только при цветовой дифференциации. Зрячие легко создали разноцветные группы животных, слепые же затруднились с ответом, т. к. руководствуются в своём представлении теоретическими классификациями. Пернатое животное с крыльями скорее всего в их представлении является птицей.

С цветом система умозаключений дает сбой. Животные одного вида могут иметь разную окраску, самые непохожие друг на друга создания могут иметь сходный окрас.

Соавтор исследования, доцент кафедры психологии и наук о мозге в Университете Джона Хопкинса Марина Бедни, считает важным знание, что и зрячие и слепые люди способны достаточно эффективно делать выводы об окружающем их мире.



