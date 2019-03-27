Учёные: Вирус герпеса может привести к ускорению развития болезни Альцгеймера

Это стало следствием того, что инфекция научилась взаимодействовать с белками, находящимися в биологических жидкостях своего хозяина. Образовывается слой белков на поверхности вирусов.

Появление этого слоя делает вирус гораздо более заразным. Помимо того, после этого бляшки начинают образовываться значительно активнее.

Учёные, работающие в Стокгольмском университете и Каролинском институте, пришли к выводу, что вирус герпеса может привести к ускорению развития болезни Альцгеймера.

Вирусы могут размножаться лишь попав внутрь живой клетки . При этом они будут пользоваться клеточными механизмами своего хозяина. Естественно, в своих интересах.

Однако, пока вирус не сможет проникнуть в клетку хозяина, он является частицей с нанометровым размером. Они очень схожи с искусственными наночастицами, которые применяются в медицинских целях.

Оказалось, что у них есть общее важное свойство. Когда они «находят» биологические жидкости своего хозяина, то покрываются белковым слоем. Это происходит до того, как они смогут найти свою клетку-мишень..

После появления на их поверхности слоя белков, их биологическая активность существенно увеличивается.

Чтобы было понятнее, сообщили учёные, нужно представить теннисный мячик, который упал в миску, в которой находятся молоко и хлопья. Он незамедлительно покрывается липкими частицами. Они остаются на нём, даже когда мячик извлекается из миски.

Этот слой, появившийся на поверхности вируса, учёные назвали «белковой короной». Специалисты изучили эту корону в респираторно-синцитиальном вирусе (RSV), находящемся в разных биологических жидкостях.

Известно, что RSV – это наиболее распространённая причина того, что у маленьких детей всего мира возникают острые инфекции в нижних дыхательных путях.

Ежегодно фиксируется 34 миллиона случаев таких заболеваний. 196 тысяч из них заканчиваются летально.

На генетическом уровне вирус остаётся таким, каким и был. А вот его идентичность становится совершенно различной. Это следствие накопления на его поверхности различных белковых корон. Их количество зависит от того, в какой белковой среде он будет существовать.

При этом, многие из этих корон делают вирус не только менее заметным, но ещё и более заразным.

Учёные установили, что вирус RSV и вирус, относящийся к простому герпесу (HSV-1), способны связать особый класс белков. Их называют амилоидные белки. Те, в свою очередь, собираются в бляшки. У них немалая роль в развитии болезни Альцгеймера, поскольку они губят нервные клетки.

При этом, HSV-1 выступает в роли своеобразного ускорителя образования амилоидных бляшек.

Свою догадку учёные проверили на мышах. После того, как им заражали головной мозг, болезнь Альцгеймера развивалась у них за 48 часов. В том случае, если присутствовала инфекция HSV-1. Если же её не было, то процесс мог длиться несколько месяцев.

После понимания этого фактора и уровней опасности вируса, учёные получили возможность разработки более действенных вакцин.