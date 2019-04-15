Немецкие экологи поставили своей задачей, выяснить, могут ли эти приматы, увидев незнакомые летающие объекты, издавать другие сигналы тревоги для своих сородичей.

Учёные напугали зелёных мартышек дроном и узнали об их изобретательности. Этот вид обезьян при появлении орлов, издаёт громкие звуки. Оказалось, что испуганные приматы показали реакцию не только на внешний вид БПЛА, но, даже, на издаваемые им звуки.

Экологи пользуются беспилотниками для самых разнообразных целей. В основном, это слежка за перемещениями морских и сухопутных животных.

Однако, бывают и не совсем обычные случаи. Дроном пользуются, чтобы напугать медведей или, как в данном случае, обезьян.

Целью эксперимента было понять способность низших приматов обучиться новым звуковым сигналам.

Ранее немецкие учёные уже исследовали, как обезьяны верветки реагируют, когда в их поле зрения возникает чучело змеи, леопарда или сидящего на дереве орла. Анализу подлежало, какие звуки при этом они издают.

Сейчас эксперименту подверглись их близкие родственники – зелёные мартышки. Цель – увидеть их реагирование, если в воздухе появится незнакомая им угроза. После этого, провести анализ насколько их крики будут похожими на те, которые во время «воздушной тревоги» издают верветки.

Исследование проводилось в Сенегале, на территории национального парка Ниоколо-Коба. В распоряжении учёных были три группы этих приматов, общим количеством 80 обезьян. Верветок «не привлекали». Их заменяла аудиозапись.

Затем над стаями запустили беспилотник, медленно облетавший их кругами на высоте, приблизительно, 60 метров. Учёные тем временем записывали издаваемые животными крики.

В их распоряжении, таким образом, оказалось 579 звуков. 378 из них издали самки, а 201 – самцы.

В итоге выяснилось, что звуки зелёных мартышек после того, как появился дрон, имеют значительное отличие от того, как они реагировали на появление, к примеру, леопарда или змеи. А вот крики при виде дрона, очень похожи на «воздушную» тревогу у верветок.

Учёные поясняют это тем, что низшие приматы очень консервативны в этом вопросе. При любой угрозе с воздуха, сигнал одинаков. Это может быть, как знакомая им хищная птица, так и совершенно незнакомый дрон, издающий непонятный звук.

После этого, экологи проверили, как мартышки реагируют на звук дрона, озвученный через динамик. Оказалось, что зелёные мартышки сразу же начинали искать его глазами. Большинство бросилось искать укрытие. Некоторые стали издавать звуки, характерные тем, которые были при появлении над ними беспилотника.

До недавнего времени считалось, что этот вид приматов вообще не способен реагировать, когда в небе появляются хищные птицы. Только на змей и леопардов. Оказалось, что это не так.

В ходе новых исследований также было выяснено, что восприятие видимой угрозы с воздуха и появления незнакомого сигнала, практически одинаково.

Два вида обезьян продемонстрировали сходство криков на «воздушную тревогу», вне зависимости орёл это или же дрон. Таким образом, было подтверждено мнение, что у структуры этого сигнала очень консервативный характер.

Также немецкие ученые убедились, что низшие приматы не способны к изобретению новых типов сигналов для незнакомых им объектов.