Американские ученые выявили способ избавления от жира на животе у мужчин после 50 лет

По заявлению ученых из Американского гериатрического общества, увеличение живота у мужчин происходит из-за постепенного сокращения мышечной массы тела. Эти изменения связаны с процессом старения организма.

Специалисты подчеркнули, что ожирение в области живота является большой угрозой для пожилых людей. Процесс роста жировых отложений в центральной части тела напрямую связан с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний даже больше, чем лишний вес как таковой.

Учеными было предложено людям старше 50 лет в качестве эксперимента испытать на себе перечень упражнений. Программа рассчитывалась на 70 дней с трехразовым посещением тренировок в неделю.

Продолжительность занятий постепенно увеличивалась с 18 до 36 минут. Суть программы заключалась в том, чтобы тратить по 40 секунд на выполнение упражнений и 20 – отдыхать. По итогу эксперимента участниками была потеряна треть жировой массы, вместе с тем уменьшился объем живота.

Эксперты также отметили, что разработанный метод тренировок эффективен только для мужчин, на женщин программа не оказывает действия. Ученые добавили, что интервальными тренировками можно заниматься дома, специальной оснастки они не требуют.

Главным гериатром Минздрава России Ольгой Ткачевой была дана положительная оценка исследованию. По ее мнению, подобные работы весьма полезны и эффективны.