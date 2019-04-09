Ученым удалось выяснить, почему исчезли неандертальцы

Как оказалось, ученые опровергли гипотезу, что подразумевала исчезновение неандертальцев из-за войн или эпидемии. Причина была совсем другой.

Вероятнее всего, считают специалисты, неандертальцы стали вымирать по причине снижения фертильности молодых женщин. Другими словами не все первенцы выживали, поскольку женщинам племени неандертальцев не хватало пищи.

Палеогенетики исключают две предыдущие версии (войны и эпидемия), следуя из которых исчез некогда представитель рода людей. Подтверждают это многочисленные раскопки. При этом утверждается, что популяция неандертальцев начала сокращаться в течение 10 тысяч лет. Об этом сообщает «Утро.ру».

Специалистам также удалось выяснить, что рацион неандертальцев, живших 59 тысяч лет назад, состоял преимущественно из мяса, и охота велась не на мамонтов, как долго было приято считать, а на крупных копытных животных.



