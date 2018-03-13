Ученые разработали приложение, которое диагностирует ушное заболевание у детей

Уникальность программы в том, что она способна диагностировать наличие ушных заболеваний у детей в домашних условиях.

Мобильное приложение получило название – EarHealth. Его разработали американские изобретатели. При этом программа действительно эффективна, ведь она определяет наличие инфекции в ухе в 85% случаев.

Ученые рассказали, что теперь людям совсем не обязательно стоять в очереди к ушному врачу, а после - ещё тратить время на обследование. Теперь диагноз ребёнку можно поставить в домашних условиях, используя для этого всего лишь смартфон. При этом сама процедура вовсе не сложная.

Ставить диагноз будут смартфон и лист бумаги. Бумагу нужно свернуть воронкой и приложить к уху, горловину необходимо прикрепить скотчем к нижней части мобильного телефона. Затем стоит запустить программу EarHealth, и она сама поставит диагноз ребёнку. Добавим, что процедура совершенно безболезненна. Смартфон будет посылать специальный сигнал, а в ответ - получать тот звук, который отражается от тела. Сообщается, что разработчики занесли в приложение более 1000 историй болезней. В ходе тестирования было установлено – программа верно определила пять ушных болезней из пяти. Об этом сообщает портал Letidor.



