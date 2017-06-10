Ученые поведали, влияет ли капуста на рост груди у женщин

Эксперты провели исследование, чтобы проверить гипотезу, что у любительниц данного овоща бюст увеличивает размер.

Ученые из Великобритании решили проверить, влияет ли капуста на рост груди у женщин. По словам специалистов, причиной для уверенности о позитивном влиянии овоща на женский бюст можно считать то, что в нем содержатся компоненты, имитирующие эстроген. Считается, что именно этот гормон играет важную роль в увеличении груди. Однако результаты исследования показали, что употребление капусты не влияет на размер бюста.

Ученые отметили, что изменение на размер груди может повлиять увеличение массы тела женщины или сбой гормонального фона. Но специалисты советуют употреблять капусту вместе с остальными овощами, так как в ней есть много полезных минералов, микроэлементов и витаминов.