Стало известно об отсрочке реализации Plan S

«Коалиция S» отстрочила реализацию Plan S – план позволяет ученым и исследователям публиковать свои работы в открытых журналах и хранилищах, доступных всем к 2020 году.

Теперь план реализации намерены осуществить к 2021 году. Отметим, что с момента реализации Plan S, ученые, работающие в научно-исследовательских учреждениях, финансируемых государством, обязаны будут публиковать свои работы «исключительно» в журналах с открытым доступом.

Марк Шильц, который занимает пост президента в организации Science Europe, рассказал относительно «этих изменений». Он объяснил, что предстоящий 2020 год – чрезмерно амбициозный срок для выполнения Plan S.

Кроме этого, был подкорректирован и сам план. Теперь, выбирая кого финансировать, агентства не будут брать в расчёт престиж научных изданий, которые ученые «наполняют» научными работами. Сделано это для того, чтобы ученым было затруднительно изменить своё издательское поведение, в случае, если их вознаграждение будет зависеть от публикаций в популярных научных журналах, большинство из которых, при этом, платные. Сюда же добавим, что агентства не станут определять максимальный предел стоимости публикаций в журналах открытого доступа.

В нескольких высокорейтинговых издательствах отнеслись к таким изменениям весьма положительно. Об этом сообщает Nature.



