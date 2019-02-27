Китайские ученые обнаружили редкие виды китов и дельфинов

В акватории китайской провинции Хайнань ученым удалось обнаружить представителей нескольких редких видов китов и дельфинов. Ученые провели наблюдение во время прошедшей в мае двухнедельной научной экспедиции в Южно-Китайском море.

Исследования проводились на участке размером 40 км в длину и 200 км в ширину. В естественных условиях ученые наблюдали за поведением самок кашалота с детенышем, кита клювокрыла и полосатых дельфинов. Исследователи предположили, что этот участок акватории может быть постоянной средой обитания животных. Сотрудник Института глубоководной науки и техники Ли Сунхай рассказал журналистам, что всего в ходе экспедиции было обнаружено 27 групп китов, из них идентифицированы семь видов китов и дельфинов, два вида ученые распознать не смогли. После экспедиции ученые заявили о том, что акватория с таким разнообразием китов очень важна для изучения и требует особой охраны.

Ранее ученые выяснили, что дельфины обладают внушительным «лексиконом» и используют для общения друг с другом больше двухсот определенных звуков. Авторы исследования записали «переговоры» арагуайских речных дельфинов, которые обитают в Бразилии. Представители этого вида считались одиночками. Но, как выяснилось, на самом деле они активно взаимодействуют между собой. На 20-часовой записи ученые насчитали 237 различных звуков, с помощью которых млекопитающие передавали информацию сородичам. Возможно, их «вокальный репертуар» еще более разнообразен, но для его изучения нужны дополнительные исследования.