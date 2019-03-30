Ученые: Чайный гриб эффективно контролирует кровяное давление

Это возможно из-за того, что в грибе есть большое количество пробиотических бактерий.

Ученые проанализировали предыдущие исследования, которые показали, что чайный гриб эффективно контролируют кровяное давление. По словам экспертов, это возможно из-за того, что в грибе есть большое количество пробиотических бактерий. Исследователи говорят, что не контролируемое давление моет привести к большим проблемам со здоровьем, поэтому очень важно предотвращать скачки давления. Вызвать такие проблемы может еда с высоким содержанием соли, а также жирные продукты.

Анализ шести экспериментов показал, когда добровольцы употребляли пробиотические бактерии на протяжении восьми недель и более, то их кровяное давление нормализовалось на долгое время. Именно поэтому ученые советуют включить в рацион чайный гриб, в котором содержится много полезных бактерий, и который положительно воздействует на здоровье кишечника. Помимо этого, специалисты рекомендуют употреблять меньше сахара и насыщенных жиров. Фрукты и овощи, в которых есть полифенол, помогают уменьшить давление.