На Камчатке проснулся считавшийся потухшим вулкан

Кaмчaтский вулкан Большaя Удинa, который ранее считали потухшим, может взорваться. Вулкан расположен в Ключевской группе и все чаще стал проявлять aктивность.

Осенью 2017 года толчки под Удиной участились, а их сила возрастает с каждым разом. Зимой этого года сейсмологи установили здесь землетрясение магнитудой 4,3. Оно стало самым мощным за всю историю наблюдений в районе Ключевской группы. Предполагается, что источником магмы является очаг, который был одним из источников извержения вулкана Толбачик. Ученые считают, что теперь магма из этого резевуара подпитывает Удину.

С уверенностью сказать, взорвется Большая Удина или снова затихнет, исследователи не берутся. По данным стaтистики, после проявления похожей активности, извергаются около 60 вулканов. Кaмчатские исследователи заявили, что продолжат пристально наблюдать за вулкaном. Ученые планируют использовать разные методы для детального изучения, проснувшегося вулкана.

Вулкан Большая Удина относительно правильный конус. Обычный стратовулкан строение в два яруса. Нижний ярус (1200–1800 м) сильно расчленен щитоподобным массивом со следами ледниковой обработки. Склоны конуса очень круты (10–15°). Верхний ярус (1800–3000 м) представлен в конусовидной форме, угол падения склонов достигает здесь 20–25°.

Вулканы, расположенные на Камчатке, входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Сколько вулканов расположено на полуостровдо сих пор не известно. Называют цифру от нескольких сотен до тысячи. Большинство Камчатских вулканов относятся к древним. В настоящее время на Камчатке насчитывается около 29 действующих вулканов.