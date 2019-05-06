Эксперты поведали, как защитить печень

Главной опасностью для органа представляют химикаты.

Эксперты провели исследование на лабораторных животных, чтобы узнать, как защитить печень. В новом эксперименте участвовали 80 крыс. Во время исследования части подопытным давали большое количество оливкового масла. Всех участников эксперимента разделили на семь групп, шесть из которых подверглись влиянию гербицидов в разном количестве. В результате выяснилось, что воздействие химикатов привело к тому, что печень сильно пострадала.

Однако у тех грызунов, которые употребляли оливковое масло, повреждений органа было намного меньше. Защиту печени животным обеспечило то, что в масле содержится много антиоксидантных ферментов. Именно поэтому специалисты рекомендуют в рационе заменить подсолнечное масло на оливковое.