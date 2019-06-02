Ученые: Названо число шагов, для продления жизни

Ученые из Соединенных Штатов назвали необходимый уровень активности для продления жизни. Людям пожилого возраста необходимо проходить в день около 4,5 тысяч шагов, чтобы улучшить свое самочувствие и укрепить организм.

Американскими учеными были проведены исследования, в которых они задействовали около 16 тысяч женщин в возрасте от 62 лет и старше. Всем участницам были выданы специальные браслеты, считающие количество пройденных шагов. По показателям исследований, те женщины, которые проходили в день 4,4 тысячи шагов, чувствовали себя гораздо лучше. Как утверждается, в этой группе добровольцев смертность была значительно меньше нежели в той, где добровольцы проходили меньшее количество шагов.

Но также исследования показали, что у тех, кто делал свыше 7,5 тысяч шагов, прогресс прекращался. Таким образом, ученые утверждают, что дополнительная активность не влияет на общее улучшение состояния человека.

Также исследователи заявляют, что им не удалось выяснить, откуда взялась «норма» в 10,000 тысяч шагов в день. Предполагается, что возникновением мифа является японская фирма, которая в середине 60-х годов прошлого века выпустила шагомер под названием "10,000 шагов".