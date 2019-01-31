Ученые нашли замену занятиям спортом

Ученые из Массачусетского университета подсчитали необходимую частоту шагов в минуту.

И выяснили, какой она должна быть, чтобы совпасть с эффектом от умеренных или интенсивных тренировок. По мнению специалистов, 100 шагов в минуту - это умеренная ходьба.

Речь идет о тех людях, которые не посещают тренажерный зал. Учитывая рекомендации ученых, людям во время пешей прогулки необходимо следить за уровнем своей активности. Для этого нужно просто использовать секундомер.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 20 человек обоих полов в возрасте от 21 года до 40 лет. В их задачу входило выполнение пятиминутной прогулки на беговой дорожке с перерывами на отдых и длительное время хождения пешком.

Умеренной ходьбой ученые считают пешие прогулки скоростью чуть более 4 км в час. Это равняется примерно 100 шагов в минуту. Скорость, превышающая 120 шагов, говорит об отличной физической форме.