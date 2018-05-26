Ученые: Зевота охраняет мозг от перегрева

Часто причины и следствия зевоты не правильно понимают как в научной среде, так и в обычном обществе.

Ученые из США выяснили, что зевота охраняет мозг от перегрева, что позволяет ему работать как положено. Эксперты считают, что у научной среде часто не правильно трактуют причины зевоты и ее предназначение. Специалисты уверены, что зевота способствует выводу из мозга перегретой крови, то есть служит как терморегулятор. Частота зевоты в разное время года меняется. Это зависит от того, какая температура окружающей среды.

Ученые поведали, что частая зевота появляется, когда температура воздуха достигает 20 градусов по Цельсию. Если после этого начинается повышение температуры, то это не влияет на явление. Однако холод действует противоположно, то есть уменьшает количество зевков. После того, как был сделан теплый компресс участникам исследования, то 85% из всех захотелось позевать. А после холодного компресса зевать стали всего 46%. Ученые считают, что это доказывает, что зевота служит организму и мозгу как терморегуляционный процесс.