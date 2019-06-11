Вентилятор для мозга: Зевота может оказываться очень полезной – профессор Гэллап

Этот специалист считается в мире одним из главных по этой части. Именно он разработал новую гипотезу этого феномена, быстро ставшую очень популярной. Он решил опровергнуть ранее бытующее мнение.

Американский профессор Гэллап предположил, что зевота – это своеобразный вентилятор для мозга. Следовательно, она может во многих случаях оказываться очень полезной.

Секрет человеческой зевоты учёные пытаются разгадать очень продолжительное время. Выдвигались самые различные версии.

Чаще всего зевота ассоциировалась с такими понятиями, как скука или же сонливость. Помимо того, популярным вариантом было то, что в крови во время этого феномена наблюдается недостаток кислорода.

Гэллап решил выдвинуть новую гипотезу. Он задумался над ней после того, как несколько лет назад провёл эксперимент. Давно известно, что в науке самым трудным является правильное формулирование задачи. Профессор смог это сделать.

С первого взгляда версия является предельно простой. В то же время никто ранее не смог до неё додуматься. Гэллап стал первым.

Он сделал предположение, что зевота связана с перегревом мозга. Именно таким образом организм начинает его охлаждать. Так феномен, ранее считавшийся скорее вредным, перешёл в разряд полезных.

С помощью зевоты в мозг начинается доставляться дополнительный воздух в значительном количестве, и он вновь начинает работать нормально. С этим же можно связать и то, что зевота у одних проходит быстрее, у других – медленнее.

Гэллап решился на проверку собственной версии и провёл эксперимент. В ходе него добровольцам приходилось интенсивно дышать через нос. При этом к их лбу были приложены пакеты, содержащие либо лёд, либо горячую воду.

В первом случае зевота сразу прекращалась, даже если демонстрировалось видео с зевающими людьми. Этот эффект считается у людей очень «заразным».

Во втором случае даже те люди, которые до сих пор не зевали, стали это делать очень интенсивно. Таким образом, можно, как вызывать зевоту, так и эффективно бороться с ней.

Эксперимент, который провёл Гэллап, не смог полностью удовлетворить многих его коллег, у которых остались вопросы.

Учёный не отрицает, что они могут существовать и продолжает исследования того, какова связь у мозга и зевоты.

В частности, ему уже удалось доказать изменение заразительности зевоты в зависимости от времени года и температуры окружающего воздуха.

Профессор установил, что жители Северного полушария в зимнее время зевают намного реже, чем в летний период. Зевота становится особо заразительной при температурах в плюс 20 градусов по Цельсию и выше.

В итоге очередного проведённого им эксперимента было получено подтверждение предыдущих результатов. При этом демонстрировался ролик с постоянно зевающими людьми.

Если испытуемым на лоб прикладывалось тепло, то сразу начинали зевать 85% из них. Те, кто получили на лоб холод, демонстрировали это лишь в 48% случаев.

Следовательно, то, что зевота несёт терморегуляционную функцию, можно считать почти доказанным.

В то же время скептиками продолжают задаваться вопросы. В частности, почему больше зевается после того, как день был очень утомительным или ночь бессонной.

Также не даётся ответ на то, почему зевота настолько заразительна. На это пока нет ответа. Как и на то, что является причиной аналогичного феномена у животных.

Так что загадка всё ещё ждёт своего полного разрешения.