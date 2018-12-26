Учёные: Пол влияет на связь веса и детской депрессии

К такому выводу пришли специалисты, работающие в Тегеранском медицинском университете. Для этого они изучили медицинские документы по 25 тысячам иранских детей, чей возраст составляет 6-18 лет.

В итоге, учёные пришли к неожиданному выводу. Как оказалось, пол влияет на связь веса и детской депрессии.

Ранее было известно, что депрессивные детские расстройства коррелируются с индексом их массы тела. Однако, немаловажными оказались и половые признаки. В частности, наличие ожирения чаще приводит к возникновению депрессии у девочек. У мальчиков такое явление, как правило, наблюдается, когда их вес явно недостаточен.

Учёные, проводя свой эксперимент, естественно, не ограничились сбором лишь физиологических параметров детей. Также учитывалось их социальное положение, экономический статус семей, место проживания и другие факторы, которые способны оказать влияние на появление детских депрессивных расстройств.

Специалисты пришли к выводу, что детская и подростковая депрессии имеют прямую зависимость с индексом их массы тела. А вот регулировка этого осуществляется полом.

На то, что может развиться детская депрессия, влияют и внутренние факторы. В частности, в настоящий момент известен 61 ген, относящийся к генотипу депрессии.

Иранские специалисты в своём новом исследовании акцентировались именно на связи веса и психических расстройств. Мальчики с нормальным и излишним весом, а также девочки без лишних килограмм были подвержены им значительно реже.

В то же время, учёные сделали оговорку, что прямой перенос полученных ими данных на всех детей делать нельзя. Не исключено влияние и других факторов, в том числе культурных.

При этом отмечается, что при здоровом питании значительно снижается риск появления депрессивных симптомов. А вот, если в более раннем детстве уже был травмирующий опыт, весьма вероятно, что депрессивное расстройство сможет вернуться.

Иранские учёные заявили, что для более глубоких выводов необходимо проведение долгосрочных исследований. Однако, родители и другие взрослые, окружающие ребёнка, находящегося в зоне риска, должны следить за ними более внимательно.

Учёные сделали и ещё ряд интересных заключений, связанных с депрессией. Как оказалось, с нею нет связи при проживании на высокогорной местности.

Что касается излишнего веса, то он является недопустимым не только у детей, но и у беременных матерей.

Специалисты обнаружили прямую связь между появлением ожирения у будущего малыша и весом его матери в период вынашивания плода.

Таким образом, в организм девочки, уже на этой стадии может быть заложен риск повышенной депрессии в детском возрасте.

Следовательно, будущим матерям следует учитывать эту возможность заблаговременно и принимать меры для достижения нормальных весовых параметров.