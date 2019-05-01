Астрономы: Некогда Млечный путь пережил столкновение с другой галактикой

Специалисты из Американского астрономического сообщества нашли галактику, виновную в столкновении, ею оказалась карликовая галактика – Antlia 2 (далее сокращенно Ant 2).

Ant 2 впервые была замечена космической обсерваторией Gaia 20 ноября 2018 года. Она имеет самую низкую поверхностную яркость среди всех известных науке галактик.

Десять лет назад Саканья Чакрабарти и Лео Блиц – астрофизики из Калифорнийского университета – предположили, что рябь на внешнем газовом диске Млечного Пути образовалась от столкновения с карликовой галактикой. Об этом сообщает «Научная Россия».

Малое скопление звёзд в Ant 2 и её маленькая масса наводят на мысль о причастности карликовой галактики к столкновению с Млечным путём.

По подсчётам астрономов, данные о звёздах Ant 2 будут получены в 2020-2021 г.г., и в случае если подсчёты и результат совпадут, причастность галактики к столкновению, произошедшему миллионы лет назад, будет доказана.