Новый радар КНР сможет увидеть «невидимки» США даже за горизонтом - Учёные

Китайскими специалистами для этого разработана специальная высокочастотная радиолокационная система. С её помощью возможно обнаружение самолётов с технологией стелс на очень дальних дистанциях.

Учёные КНР анонсировали, что их новый радар сможет увидеть «невидимки» США даже за горизонтом. В то же время, ряд скептиков продолжают утверждать, что новинка не способна к определению точного местоположения F-35, а сама, в свою очередь, может быть легко выведена из строя.

Разработчики новой высокочастотной радиолокационной системы КНР уже выступили с заявлением, что она способна обнаружить «невидимки» США даже за пределами прямой видимости. То есть, за горизонтом.

Новый радар обладает широким лучом и работает с использованием высокочастотного электромагнитного диапазона. Именно это позволяет обнаружение любых морских и воздушных целей, отдалённых на сотни километров. При этом на точность совершенно не влияют погодные условия.

Движение электромагнитных волн обычной РЛС идёт по прямой линии. Поскольку Земля является круглой, она не способна увидеть цель, которая находится за горизонтом.

Излучение волн новинки идёт вдоль поверхности моря. Именно это позволяет обнаружение воздушных и морских объектов, которых нет в прямой видимости.

Помимо того, учёные КНР утверждают, что их новый радар получил хорошую маскировку от ударов противорадиолокационными ракетами США.

Изобретатель этого вооружения уже представлен к получению Государственной премии. Китайские военные сообщают, этот радар приведёт к значительному расширению возможностей КНР по противостоянию внешним угрозам. Более того, он уже получил название «первая линия обороны государства».

Однако, эксперты США высказывают мнения, что новый радар КНР сможет бороться с истребителями с технологией стелс, однако, F-35 окажется ему совершенно не по зубам.

То есть, радар сможет проинформировать о том, что «там есть нечто», однако, будет не способен охарактеризовать данный объект. Более того, он не сможет определить и его точное местоположение.

В то же время, западные специалисты единодушны в том, что с использованием новой технологии у КНР значительно расширятся знания о том, где оперируют невидимки США. Одновременно они высказывают мнение, что она не сможет осуществлять точное наведение на них с целью уничтожения.

Также высказано предположение, что этот радар будет легко замечаться из космоса и на него можно воздействовать обычными средствами радиоэлектронной борьбы.

Следовательно, он может оказаться полезным лишь на ранней стадии боя.

Как бы то ни было, а Китай, как и Россия, продолжает демонстрировать, что вплотную занимается разработками перспективных вооружений, которыми на сегодняшний день не обладает ни одно государство в мире.

Практическое значение нового радара будет легко проверено на практике в течение самого ближайшего времени. Судя по всему, специалисты КНР полностью уверены в его заявленных характеристиках.