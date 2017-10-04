На Эвересте открыли самые высокие метеостанции в мире

Международная группа исследователей Национального географического общества установила пять метеостанций, каждая из которых будет предоставлять данные в реальном времени.

Исследователи провели почти два месяца в горах, исследуя экосистемы, чтобы проследить, как изменение климата влияет на живые организмы. Ученые установили наблюдение за животными и растениями, взяли пробы почвы, ледников и горных озер. Однако самых заметных результатов добились метеорологи, входящие в состав экспедиции. Они установили метеостанции, две из которых на высоте 7945 и 8430 метров соответственно. До этого самая высокогорная станция была установлена на высоте восьми тысяч метров.

Новые метеостанции будут фиксировать не только температуру, но и влажность воздуха, направление и скорость ветра, атмосферное давление. Все полученные данные будут в открытом доступе для метеорологов, альпинистов и общественности в целом в режиме реального времени. Специалисты надеются, что новые метеостанции помогут понять, каким образом изменение климата влияет на таяние ледников.

Также во время экспедиции ученые пробурили скважину на высоте в восемь километров. Полученные при этом материалы помогут исследователям понять, как изменялись условия на Эвересте с течением времени и какое влияние при этом оказало человечество.