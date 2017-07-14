Ученые обнаружили способ уменьшить уровень аллергии на кошек

Эксперты предложили для этого включить в рацион животного специального яичного продукта, насыщенного иммуноглобулином Y.

Ученые из PURINAобнаружили способ уменьшить уровень аллергии на кошек. Для этого было предложено давать животным специальный яичный продукт, насыщенный иммуноглобулином Y. Данное антитело способно подавлять выработку аллергена Fel d, который провоцирует все неприятные симптомы в 95% случаев. Отметим, что антитело производится в сальных железах и слюне питомца, а во время умывания животное переносит его на шерсть и кожу. Специалисты говорят, что специальная диета с употреблением иммуноглобулина Y уменьшает аллергию на 47%.

Благодаря этому в воздухе намного меньше аллергенов, которые действуют н людей, подверженным данному заболеванию. Ученые отметили, что продукт с данным веществом полностью безопасно для животного. Это открытие решил прокомментировать один из ветеринаров. Он заявил, что это очень важно для эмоционального спокойствия людей и благополучия животных. Это также дает возможность, что людям не придется расставаться с любимыми питомцами.