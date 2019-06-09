Ученые не могут объяснить образование «юпитерианской бездны».

Но уже есть теория, что газовый гигант может «трансформироваться» в звезду.

Ранее сообщалось, что «юпитерианская бездна» была зафиксирована 29 марта 2019 года автоматической межпланетной станцией «Юнона» во время 20-го облёта вокруг Юпитера.

С того времени в НАСА озадачены двумя вопросами – как появилась «юпитерианская бездна» и какие последствия она принесёт. Изучить детальнее «явление» должен был посланный зонд, однако способ подобраться поближе закончился провалом – космический аппарат сгорел в атмосфере «гиганта», при этом ученые не оставляют свои попытки, и продолжают строить теории и выдвигать предположения о происхождении «бездны». Об этом сообщает OAnews.ru.

Самая распространенная версия – Юпитер может превратиться в звезду, напоминающую Солнце.

Добавим, что атмосферные явления на газовой планете, в том числе штормы, молнии, полярные сияния имеют масштабы гораздо превосходящие земные. Самым известным образованием на крупнейшей планете Солнечной системы является «Большое красное пятно» - гигантский шторм упоминается в истории ещё с XVII века. К тому же ученые давно считают Юпитер – «неудавшейся звездой», хотя неясно, какие процессы нужны для перевоплощения. Известно одно – планета могла стать звездой, если бы была в 75 раз массивнее.



