Ученые нашли способ избежать преждевременного отказа сердца

Оказалось, что развитие смертельного генетического заболевания, которым часто болеют дети, можно остановить с помощью белка саркоспана.

Ученые из США нашли способ избежать преждевременного отказа сердца. Благодаря новому исследованию эксперты определили, что прогрессирование смертельного генетического заболевания, которым часто страдают дети, можно остановить с помощью белка саркоспана. Оказалось, увеличенный уровень данного белка положительно влияет на работу сердца, что предупреждает раннюю смерть от мышечной дистрофии Дюшенна. Эта болезнь появляется из-за мутаций в гене, кодирующем белок дистофин, который важен при сокращении множества мышц.

Конечно, некоторые лекарства дают возможность предотвратить деградацию мышц, но с годами возрастает риск сердечной недостаточности. Обычно пациент с такой болезнью доживает только до 20-30 лет. Ученые говорят, что саркоспан не заменит полностью дистрофин, но он способствует нормализации клеточных мембран, улучшая при этом функцию сокращения.