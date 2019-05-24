Астрономы обнаружили в маленькой галактике необычную «сверхмассивную» чёрную дыру

Ученые располагают надеждой, что изучив это явление, им удастся разгадать тайну возникновения «сверхмассивных» в первые дни жизни Вселенной.

Науке известно, что сверхмассивные черные дыры «проживают», как правило, в больших галактиках. Они питаются раскаленным газом и пылью, которые находятся в диске аккреции. Во время «поглощения пищи», черная дыра выбрасывает тонкие пучки газа, разогнанные почти до скорости света и выделяющие большое количество энергии. Об этом сообщает «Север-пресс».

Ученые полагают, что есть прямая связь между массами «сверхмассивных» и центральными яркими компонентами галактик, которые получили название – балдж. Соотношение межу объектами составляет 1/8 или 1/10. Таким образом, невидимый объект в их центре примерно в 20-100 раз легче всей галактики.

Однако ученые заметили, что некоторые галактики не придерживаются этих «норм», то есть «аномалии» были обнаружены в двух типах галактик – существующих ещё с первой эпохи жизни Вселенной и небольших карликовых скоплениях звёзд. Прямое тому доказательство – маленькая галактика NGC 4395, в которой проживает нетипично маленькая «сверхмассивная», массой в 40 раз меньше, чем считалось ранее.

После продолжительных исследований, астрономы из США и Кореи пришли к выводу – чёрная дыра в центре карликовой галактики не сверхмассивная, а черная дыра средней массы. Получается, что она «отстала» в развитии ещё в далеком прошлом, и в последующие эпохи «недоедала». Ученые надеются, что с открытием подобных черных дыр теория подтвердится.



