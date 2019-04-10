Ученым удалось обнаружить 39 кандидатов в чёрные дыры

Кандидаты в черные дыры «живут» в небольших галактиках или на их окраинах.

Астроном Эми Рейнс считает, что в карликовых галактиках могут «обитать» большие черные дыры, а некоторые уже их содержат. Такое заявление было озвучено на научной конференции, которая прошла в США в этом году, - сообщает Science News.

Как известно, почти каждая массивная галактика содержит в своём центре гигантскую черную дыру. Масса этих загадочных объектов доходит до нескольких миллиардов солнечных масс. При этом эти массы сопоставимы с размерами самой галактики. Таким образом, чем больше галактика, тем больше черная дыра (проживающая в ней).

Группа ученых обнаружила около 100 загадочных объектов в тысяче карликовых галактик. Было установлено, что найденные черные дыры могут быть только «верхушкой айсберга». Найденные объекты расположены в галактиках со слабым звездообразованием. Исходя их этого, не стоит исключать существование большего количества таких областей.

Помимо этого, ведутся работы по поиску менее «агрессивных» черных дыр. На данный момент ученые нашли 39 кандидатов в 111 карликовых галактиках. Однако уверенно сказать, что это черные дыры, можно только по 14 из них.

Для справки: черная дыра – это область пространства-времени, её гравитационное притяжение не сопоставимо с чем либо. Ведь даже объекты, двигающиеся со скоростью света, не могут покинуть загадочную область, попав под её воздействие.